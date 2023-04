« Rencontrez Ben au musée » Musée international d’Art naïf Anatole Jakovsky Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

« Rencontrez Ben au musée » Musée international d’Art naïf Anatole Jakovsky, 13 mai 2023, Nice. « Rencontrez Ben au musée » Samedi 13 mai, 18h00 Musée international d’Art naïf Anatole Jakovsky Restez jusqu’au bout, une surprise vous attend peut-être : Ben sera-t-il en train de dormir dans le lit de sa chambre ? En train de susciter un débat ? en train de lire vos conseils et remarques laissées dans l’urne ? Musée international d’Art naïf Anatole Jakovsky Château Sainte-Hélène, 23 Avenue de Fabron, 06200, Nice Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 71 78 33 http://www.musee-jakovsky-nice.org Le Musée International d’Art Naïf, inauguré en 1982, grâce à la prestigieuse donation d’Anatole et Renée Jakovsky, réunit un panorama unique au monde de l’histoire de la peinture naïve du XVIIIe à nos jours. Egalement accessible par l’Avenue Val Marie. Parking gratuit. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

