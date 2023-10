La banlieue côté jardin, déambulation littéraire Musée Intercommunal de Nogent-sur-Marne Nogent-sur-Marne, 13 mai 2023, Nogent-sur-Marne.

La banlieue côté jardin, déambulation littéraire Samedi 13 mai, 20h30 Musée Intercommunal de Nogent-sur-Marne Sur inscription

Art et littérature se mêleront pour le plus grand plaisir de chacun. Le comédien Philippe Nottin lira une sélection de textes dans l’exposition La banlieue côté jardin devant les oeuvres. Colette amoureuse des fleurs sera convoquée avec son Monologue du Gardénia tandis qu’Alfred de Musset sera cité, se livrant à une critique des jardins à la française. Le comédien lira également le jardin décrit par Zola dans La Faute de l’Abbé Mouret, ou encore un texte de Gustave Flaubert concernant Bouvard et Pécuchet se livrant à un apprentissage douloureux du jardinage.

Les visiteurs (re)découvriront en même temps l’exposition temporaire consacrée aux parcs et jardins à l’est de Paris de 1700 à 2000 : La Banlieue côté jardin.

© Musée municipal de Nogent-sur-Marne

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00

© Musée de Nogent-sur-Marne, Décor par James RASSIAT