Salon Normand de l’Artisanat Coutelier 25 et 26 novembre Musée Industriel Vivant EXPOTEC 103 4€/personne – gratuit adhérent et enfant moins de 12 ans

Deux journées d’animations, d’initiations et de démonstrations autour de la forge. A cette occasion, se tiendra également le seconde édition du Salon Normand de l’Artisanat Coutelier.

Fort du succès avec 2 000 visiteurs en 2022, 46 couteliers régionaux et nationaux se donnent rendez-vous pour deux journées exceptionnelles. Le public pourra découvrir les différentes facettes du métier d’art de coutelier et un savoir-faire artisanal.

L’invité d’honneur est Gérard ALMUZARA. Il fera également une démonstration de Damas en compagnie de Joris, coutelier.

En complément des couteliers, différents artistes du métal seront présents, JP Sioped, Marc Tiret, Michel Gibault, etc…

L’ensemble du musée sera également en mouvement, de l’imprimerie aux machines à vapeur en passant bien entendu, par l’atelier de mécanique avec les tours, étaux limeur, raboteuses et la salle des miniatures.

Les visiteurs pourront également se restaurer sur place afin de profiter au maximum des animations. Dès la tombée de la nuit, la façade du moulin et la roue seront mises en lumière par notre partenaire CITEOS.

Retrouvez tout le programme : https://expotec103.fr

Musée Industriel Vivant EXPOTEC 103 13 rue Saint Gilles 76000 ROUEN Rouen 76000 Quartier du Mont Gargan Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T09:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

2023-11-26T10:00:00+01:00 – 2023-11-26T17:00:00+01:00