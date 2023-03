Les métiers d’art se découvrent à EXPOTEC 103 Musée industriel vivant Expotec 103 Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime

Les métiers d’art se découvrent à EXPOTEC 103 Musée industriel vivant Expotec 103, 1 avril 2023, Rouen. Les métiers d’art se découvrent à EXPOTEC 103 1 et 2 avril Musée industriel vivant Expotec 103 Les 1er et 2 Avril 2023, le centre d’histoire sociale EXPOTEC 103, vous donne rendez-vous pour un week-end exceptionnel au sein du musée Industriel Vivant EXPOTEC 103 (moulin Saint Gilles, 13 rue Saint Gilles 76000 ROUEN). Situé dans un moulin du 12ème siècle dont la roue a été réhabiltée en 2020 avec le concours de la fondation. Durant ces deux jours, artisans et bénévoles auront le plaisir de partager leurs savoir-faire. De l’imprimerie à la forge, du tournage à l’usinage, de la dorure au polissage en passant par reliure. Musée industriel vivant Expotec 103 13 rue saint Gilles 76000 rouen Rouen 76000 Quartier du Mont Gargan Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://expotec103.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 ©Centre d’histoire sociale EXPOTEC 103

Détails Catégories d’Évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Musée industriel vivant Expotec 103 Adresse 13 rue saint Gilles 76000 rouen Ville Rouen Departement Seine-Maritime Lieu Ville Musée industriel vivant Expotec 103 Rouen

Musée industriel vivant Expotec 103 Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

Les métiers d’art se découvrent à EXPOTEC 103 Musée industriel vivant Expotec 103 2023-04-01 was last modified: by Les métiers d’art se découvrent à EXPOTEC 103 Musée industriel vivant Expotec 103 Musée industriel vivant Expotec 103 1 avril 2023 Musée industriel vivant Expotec 103 Rouen rouen

Rouen Seine-Maritime