« La classe, l’œuvre ! » : Blanche-Neige revisité Samedi 13 mai, 19h00 Musée industriel de la corderie Vallois (Réunion des Musées Métropolitains)

Dans un basculement entre réalité et fiction, les élèves du collège Commandant charcot du Trait ont réalisé un travail de réécriture du conte « Blanche-Neige » joué sous forme de scénettes théâtrales. Ils ont développé autour de ce projet un univers visuel multiple par un mélange des genres et une combinaison de médiums artistiques : théâtre, musique, arts plastiques, vidéo, récit, danse…

Musée industriel de la corderie Vallois (Réunion des Musées Métropolitains) 185, route de Dieppe 76960 Notre Dame de Bondeville Notre-Dame-de-Bondeville 76960 Seine-Maritime Normandie 02 35 74 35 35 http://www.corderievallois.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 74 35 35 »}] Le musée de la corderie Vallois à Notre Dame de Bondeville est une ancienne usine qui s’attache à restituer l’ambiance des ateliers d’antan et raconte l’histoire industrielle aux XIXe et XXe siecles. Transports en commun : T2 Arrêt Mairie Victor Schoelcher (800 m) ou F4 Arrêt Musée de la Corderie

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

