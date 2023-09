Atelier flash en famille : Mémoires normandes l’esclavage Musée Industriel de la Corderie Vallois Notre-Dame-de-Bondeville, 17 septembre 2023, Notre-Dame-de-Bondeville.

Atelier flash en famille : Mémoires normandes l’esclavage Dimanche 17 septembre, 14h00 Musée Industriel de la Corderie Vallois GRATUIT

A travers des jeux et des ateliers flash, venez découvrir en famille l’histoire oubliée de Rouen, ville porturaire et industrielle, impliquée dans le système économique mondial fondé sur l’esclavage. A travers des figures lovales, retracez les participations rouennaises aux débats et révoltes vers les abolitions. Laissez-vous conduire sur le chemin des mémoires avec les artistes Nicola Lo Calzo et Emmanuelle Gall.

Durée : 20/30 mns – Sans réservation – En continu de 14h à 17h30.

Musée Industriel de la Corderie Vallois 185 Rte de Dieppe, 76960 Notre-Dame-de-Bondeville Notre-Dame-de-Bondeville 76960 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

