Lecture Théâtralisée : Elles, l'autre mémoire
Samedi 16 septembre, 16h00
Musée Industriel de la Corderie Vallois
Notre-Dame-de-Bondeville

Elles, l'autre mémoire est une lecture théatralisée qui raconte les histoires captivantes de femmes et de filles extraodinaires, de differentes origines et epoques, qui ont marqué le monde dans différents domaines sans laisser d'empreinte à leur mesure. Tout public à partir de 11 ans. Par la compagnie » Les combats ordinaires ».

