Lecture Théâtralisées : Mémoire de l'Esclavage Retours d'ateliers d'écriture et théâtre

Samedi 16 septembre, 15h00
Musée Industriel de la Corderie Vallois
Notre-Dame-de-Bondeville

Réservation obligatoire (nombre de places limitées)

Un spectacle crée par les jeunes de l'association Espoir jeunes dans le cadre d'ateliers d'écriture animés par l'artiste autrice et metteuse en scène Eva Doumbia.

