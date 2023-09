Déconférences « Esclavage : mémoires normandes » – Bilan et perspectives Musée Industriel de la Corderie Vallois Notre-Dame-de-Bondeville, 15 septembre 2023, Notre-Dame-de-Bondeville.

Déconférences « Esclavage : mémoires normandes » – Bilan et perspectives Vendredi 15 septembre, 15h30 Musée Industriel de la Corderie Vallois GRATUIT

Lors de ce temps de restitution du travail mené depuis deux ans, chercheurs et conservateurs normands mobilisés autour du projet d’exposition régionale replaceront les apports de leurs travaux et les perspectives à venir dans le cadre d’un échange avec d’autres chercheurs ayant travaillé dans d’autres lieux d’histoire et de mémoire de la traite atlantique et de l’esclavage. Se déroulant successivement à Rouen, à Honfleur et au Havre les vendredi et samedi 15 et 16 septembre, le colloque suivra le cheminement thématique des trois parcours proposés dans les trois musées où est présentée l’exposition Esclavage, mémoires normandes.

Lieu : Mairie de Notre Dame de Bondeville – Salle Jules Ferry (Rez-de-jardin) Place Victor Schoelcher – 97 route de Dieppe

Musée Industriel de la Corderie Vallois 185 Rte de Dieppe, 76960 Notre-Dame-de-Bondeville Notre-Dame-de-Bondeville 76960 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 74 35 35 »}, {« type »: « email », « value »: « publics3@musees-rouen-normandie.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T15:30:00+02:00 – 2023-09-15T20:00:00+02:00

2023-09-15T15:30:00+02:00 – 2023-09-15T20:00:00+02:00