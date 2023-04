Autophagies Musée industriel de la corderie Vallois Notre-Dame-de-Bondeville Catégories d’évènement: Notre-Dame-de-Bondeville

Seine-Maritime

Autophagies Musée industriel de la corderie Vallois, 17 mai 2023, Notre-Dame-de-Bondeville. Autophagies Mercredi 17 mai, 19h30 Musée industriel de la corderie Vallois Gratuit / Réservation obligatoire Mariant théâtre et odeurs, musique et saveurs, ce spectacle d’Eva Doumbia témoigne d’une histoire coloniale toujours à l’oeuvre dans nos assiettes.

Informations sur place au centre André Malraux ou auprès du musée industriel de la Corderie Vallois. Musée industriel de la corderie Vallois 185, Route de Dieppe, Notre-Dame-de-Bondeville Notre-Dame-de-Bondeville 76960 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://curieuxprintemps.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.32.08.13.90 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-17T19:30:00+02:00 – 2023-05-17T21:00:00+02:00

2023-05-17T19:30:00+02:00 – 2023-05-17T21:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Notre-Dame-de-Bondeville, Seine-Maritime Autres Lieu Musée industriel de la corderie Vallois Adresse 185, Route de Dieppe, Notre-Dame-de-Bondeville Ville Notre-Dame-de-Bondeville Departement Seine-Maritime Lieu Ville Musée industriel de la corderie Vallois Notre-Dame-de-Bondeville

Musée industriel de la corderie Vallois Notre-Dame-de-Bondeville Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/notre-dame-de-bondeville/

Autophagies Musée industriel de la corderie Vallois 2023-05-17 was last modified: by Autophagies Musée industriel de la corderie Vallois Musée industriel de la corderie Vallois 17 mai 2023 Musée industriel de la corderie Vallois Notre-Dame-de-Bondeville Notre-Dame-de-Bondeville

Notre-Dame-de-Bondeville Seine-Maritime