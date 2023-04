Bibliothèque vivante Musée industriel de la corderie Vallois Notre-Dame-de-Bondeville Catégories d’évènement: Notre-Dame-de-Bondeville

Seine-Maritime

Bibliothèque vivante Musée industriel de la corderie Vallois, 10 mai 2023, Notre-Dame-de-Bondeville. Bibliothèque vivante 10 et 12 mai Musée industriel de la corderie Vallois Gratuit / Réservation conseillée Emmanuelle Gall raconte sa généalogie et son aïeule esclave : écoutons-la à livre ouvert. Musée industriel de la corderie Vallois 185, Route de Dieppe, Notre-Dame-de-Bondeville Notre-Dame-de-Bondeville 76960 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 74 35 35 »}, {« type »: « email », « value »: « publics3@musees-rouen-normandie.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T15:00:00+02:00 – 2023-05-10T16:00:00+02:00

2023-05-12T15:30:00+02:00 – 2023-05-12T16:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Notre-Dame-de-Bondeville, Seine-Maritime Autres Lieu Musée industriel de la corderie Vallois Adresse 185, Route de Dieppe, Notre-Dame-de-Bondeville Ville Notre-Dame-de-Bondeville Departement Seine-Maritime Lieu Ville Musée industriel de la corderie Vallois Notre-Dame-de-Bondeville

Musée industriel de la corderie Vallois Notre-Dame-de-Bondeville Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/notre-dame-de-bondeville/

Bibliothèque vivante Musée industriel de la corderie Vallois 2023-05-10 was last modified: by Bibliothèque vivante Musée industriel de la corderie Vallois Musée industriel de la corderie Vallois 10 mai 2023 Musée industriel de la corderie Vallois Notre-Dame-de-Bondeville Notre-Dame-de-Bondeville

Notre-Dame-de-Bondeville Seine-Maritime