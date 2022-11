Quand la mode façonne le(s) corps Musée Industriel de la Corderie Vallois Notre-Dame-de-Bondeville Catégories d’évènement: Notre-Dame-de-Bondeville

Quand la mode façonne le(s) corps Musée Industriel de la Corderie Vallois, 11 décembre 2022, Notre-Dame-de-Bondeville. Quand la mode façonne le(s) corps Dimanche 11 décembre, 15h30 Musée Industriel de la Corderie Vallois

réservation obligatoire / 3,50€

Visite best-of Musée Industriel de la Corderie Vallois 185 Rte de Dieppe, 76960 Notre-Dame-de-Bondeville Notre-Dame-de-Bondeville 76960 Seine-Maritime Normandie Suivez les grandes étapes de l’évolution de la silhouette féminine à travers le prisme de la mode. Vous découvrirez comment les modes vestimentaires ont conditionné le corps des femmes aux 19e et 20e siècles.

2022-12-11T15:30:00+01:00

2022-12-11T16:30:00+01:00

