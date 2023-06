Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Payns Découvrez un musée racontant l’histoire passionnante et mystérieuse des Templiers Musée Hugues de Payns Payns, 16 septembre 2023, Payns. Découvrez un musée racontant l’histoire passionnante et mystérieuse des Templiers 16 et 17 septembre Musée Hugues de Payns Tarif plein : 5€. Tarifs réduits : 2€ (enfants 10-15ans, personnes en situation de handicap). Gratuit : enfants de moins de 10 ans dans le cadre familial. Au cœur de la vallée de la Seine, venez découvrir l’histoire du fondateur de l’Ordre du temple et les découvertes archéologiques faites sur le site de la première commanderie. Musée Hugues de Payns 10 voie Riot, 10600 Payns Payns 10600 Aube Grand Est 03 25 73 69 21 http://www.huguesdepayns.fr/ Hugues de Payns, chevalier de la fin du XIe et du début du XIIe siècle, est le premier Maître du temple. Il participe au Concile de Troyes et fonde la première Commanderie de l’Ordre du Temple à Payns.

Le Musée des Templiers – Hugues de Payns raconte son histoire. Vous pourrez la découvrir au travers de films et de maquettes. Cette histoire fascinante est rendue tangible grâce aux objets exposés dans le musée : des résultats de fouilles archéologiques menées en 1998, des maquettes et des mannequins, qui immergent le visiteur au cœur de la vie des Templiers. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

