En tenue historique fin XIIe/début XIIe siècle, Noémie se propose de faire découvrir les techniques et outils de construction utilisés au Moyen Âge. Bien loin d’être une époque sombre et troublée, c’est au contraire une période riche d’innovations et de développements techniques ! En effet, la guerre n’est qu’une infime partie de l’Histoire médiévale.

Cet atelier est l’occasion de porter un autre regard sur le Moyen Age, notamment sur la période qu’elle reconstitue : nous sommes sous le règne de Philippe Auguste, roi de France qui vient de reprendre la Touraine à son ennemi Henri II Plantagenêt, roi d’Angleterre. Une époque qu’on peut penser uniquement tourmentée en raison du conflit opposant les deux souverains, mais aussi témoin de nombreuses évolutions sociales, économiques, agricoles ou encore religieuses.

Grâce à la reconstitution d’outils de mesure, d’illustrations, de maquettes et de manipulation dans l’espace, Noémie propose un atelier-découverte autour des techniques, métiers et matériaux de construction au Moyen Âge. On construisait en effet de nombreux châteaux, des maisons, des cathédrales… C’est un sujet qu’elle a à coeur de rendre vivant et accessible au plus grand nombre, tout en faisant quelques pieds de nez à de nombreuses idées reçues. Trusquin, archipendule, pige, sauterelle… Ils n’auront plus aucun secret pour le public !

L'Hôtel Morin est construit au tout début du XVIe siècle par Pierre Morin, qui était un des principaux marchands de la ville, et qui fut également trésorier de France et maire de Tours en 1500-1501. Avec sa haute toiture et ses grandes lucarnes à gable et pinacles, il est caractéristique de l'architecture de l'époque de Louis XII et annonce le style de la Première Renaissance.

L’histoire de l’hôtel est mal connue après la mort de Françoise Prevost, veuve de Pierre Morin. Il est acheté en 1763 par le duc de Choiseul, principal ministre de Louis XV, seigneur de Chanteloup depuis 1761, qui en fait le siège de sa justice seigneuriale. Le « Palais Ducal » continue d’être utilisé comme palais de justice par le duc de Penthièvre après la mort de Choiseul en 1785. Il est confisqué à sa fille lors de la Révolution, au profit de l’hospice de Tours.

À partir de 1803, la ville d’Amboise loue le bâtiment à l’hospice de Tours, et y installe la justice de paix et les prisons. Elle en devient finalement propriétaire en 1826. De 1848 à 1852, le bâtiment sert de caserne à la garnison de l’émir Abdelkader, retenu prisonnier au château d’Amboise jusqu’à sa libération par Napoléon III.

La Mairie s’installe au 1er étage en 1855. La justice de paix est aménagée au rez-de-chaussée. Des œuvres d’art prennent place dans les locaux à partir de 1876, et en 1880 le bâtiment est classé Monument Historique. D’importants travaux ont lieu en 1891, permettant notamment d’installer les œuvres dans une salle dédiée qui est aujourd’hui la salle des Mariages.

En 1970, les services administratifs de la Mairie sont déplacés dans un bâtiment contigu, permettant au musée de se développer dans les espaces de l’Hôtel Morin. Il reçoit l’appellation Musée de France en 2002.

