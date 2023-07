Conférence sur « L’église Notre-Dame-du-Bout-des-Ponts » par Marc Sanson Musée-Hôtel Morin Amboise, 17 septembre 2023, Amboise.

Conférence sur « L’église Notre-Dame-du-Bout-des-Ponts » par Marc Sanson Dimanche 17 septembre, 15h00 Musée-Hôtel Morin

Notre-Dame du Bout des Ponts, à Amboise, sur la rive nord de la Loire, est une église de faubourg, modeste mais attachante, consacrée au début du XVIe siècle. Le 500e anniversaire présumé (en 2021) de sa consécration a été l’occasion de s’intéresser à sa construction et aux principaux événements qui ont jalonné son histoire. L’église a subi plusieurs modifications et surtout restaurations au cours des siècles en raison de sa proximité avec la Loire, aux crues redoutables. Ses abords (ponts, digues, routes) en ont été sensiblement modifiés. L’intérieur présente plusieurs points d’intérêt, du XVIe au XXe siècle : voûte, clés de voûte sculptées, vitraux, maître-autel, chaire, banc d’œuvre, statues, tableaux.

Archiviste-paléographe, diplômé de l’Ecole des Chartes, de l’IEP de Paris et de l’ENA, conseiller d’Etat honoraire, Marc Sanson vient de publier aux éditions Hugues de Chivré un ouvrage de référence sur l’église Notre-Dame-du-Bout-des-Ponts.

La conférence sera suivie de la présentation et de la dédicace du livre de Marc Sanson.

Le Musée – Hôtel Morin est la maison particulière de Pierre Morin, trésorier de Louis XII. Construite entre 1501 et 1505, elle devient au XVIIIe siècle le palais ducal du duc de Choiseul, puis le siège de la mairie de la Révolution française aux années 1970, date de la construction d'un nouveau bâtiment abritant l'hôtel de ville. Dès la fin du XIXe siècle, le bâtiment se transforme en musée, regroupant des dépôts nationaux et les collections acquises par les municipalités successives.

L’Hôtel Morin a été classé au titre des monuments historiques le 8 octobre 1880.

Son architecture date de la première Renaissance française, alliance du gothique français et de la Renaissance italienne.

