Concert de l’Ensemble Atmusica – Dialogue avec les œuvres du musée Musée-Hôtel Morin Amboise, 16 septembre 2023, Amboise.

Une voix aiguë, une contrebasse, Antipodes est la rencontre de deux instruments navigant aux extrêmes. Les deux musiciennes entraînent le public à la découverte d’une musique inventive, virtuose et toute en contrastes. Déjouant les codes classiques, le duo emprunte des chemins de traverse où se croisent des expressions musicales insolites : un jeu de tape-mains, un déluge de bruits et onomatopées, une contrebassiste donnant des ordres à son instrument, des langues entremêlées, des partitions de sons et gestes… Des pièces poétiques dialoguent avec des pièces de théâtre musical drôles et rythmées, qui sont autant de petites performances au verbe et au geste acérés.

Atmusica reçoit le soutien de la Drac Centre-Val de Loire, du Centre National de la Musique, du Conseil Régional Centre-Val de Loire, du Conseil Départemental, de la Ville de Tours, de la SACEM et la SPEDIDAM. Atmusica est membre de Futurs Composés – réseau national de la création musicale : www.atmusica.fr

Le Musée – Hôtel Morin est la maison particulière de Pierre Morin, trésorier de Louis XII. Construite entre 1501 et 1505, elle devient au XVIIIe siècle le palais ducal du duc de Choiseul, puis le siège de la mairie de la Révolution française aux années 1970, date de la construction d'un nouveau bâtiment abritant l'hôtel de ville. Dès la fin du XIXe siècle, le bâtiment se transforme en musée, regroupant des dépôts nationaux et les collections acquises par les municipalités successives.

L’Hôtel Morin a été classé au titre des monuments historiques le 8 octobre 1880.

Son architecture date de la première Renaissance française, alliance du gothique français et de la Renaissance italienne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

