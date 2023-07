Visite libre Musée-Hôtel Morin Amboise, 16 septembre 2023, Amboise.

Visite libre 16 et 17 septembre Musée-Hôtel Morin

Visite libre des différents espaces du Musée-Hôtel Morin, comprenant les salles d’exposition avec les oeuvres d’art et les lieux toujours utilisés par la municipalité, de la salle des Mariages à la salle du Conseil.

Musée-Hôtel Morin Rue François-Ier 37400 Amboise Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 23 47 23 https://www.ville-amboise.fr/97/musee-hotel-morin.html https://www.facebook.com/VilledAmboise/ Le Musée – Hôtel Morin est la maison particulière de Pierre Morin, trésorier de Louis XII. Construite entre 1501 et 1505, elle devient au XVIIIe siècle le palais ducal du duc de Choiseul, puis le siège de la mairie de la Révolution française aux années 1970, date de la construction d’un nouveau bâtiment abritant l’hôtel de ville. Dès la fin du XIXe siècle, le bâtiment se transforme en musée, regroupant des dépôts nationaux et les collections acquises par les municipalités successives.

L’Hôtel Morin a été classé au titre des monuments historiques le 8 octobre 1880.

Son architecture date de la première Renaissance française, alliance du gothique français et de la Renaissance italienne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Ville d’Amboise