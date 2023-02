Le Projet Proust Musée-Hôtel Le Vergeur Reims Reims Catégories d’Évènement: Marne

Réservation : agnes.poumerol@sfr.fr ou 06 63 63 25 16 ou encore par www.helloasso.com/associations/ageasse-theatre

Tarif plein : 8 € Tarif adhérent Ageasse, moins de 18 ans ou étudiant : 6 €

Tarif membre de la Société des Amis du Vieux Reims : 4 €

Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023 Musée-Hôtel Le Vergeur Reims 36 place du Forum Reims Quartier Centre Ville Reims 51100 Marne Grand Est Le Projet Proust

Le temps est au coeur de l’oeuvre de Marcel Proust.Ce spectacle est construit autour de la vie et de l’œuvre du célèbre écrivain du 20e siècle dont nous avons célébré l’an dernier le centenaire de la disparition. “Le Projet Proust” s’attache à faire mieux connaître l’univers de celui-ci et à dépoussiérer certains clichés, grâce à des lectures, des scènes théâtralisées et des improvisations. Venez changer de regard sur l’homme à la madeleine !

les jeudi 16 et vendredi 17 mars à 20h au Musée-hôtel Le Vergeur place du Forum à Reims à l’invitation de la SAVR – Hôtel Le Vergeur

