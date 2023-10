Cet évènement est passé L’histoire d’un lieu Musée-Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft Reims Catégories d’Évènement: Marne

Reims L’histoire d’un lieu Musée-Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft Reims, 13 mai 2023, Reims. L’histoire d’un lieu Samedi 13 mai, 20h00 Musée-Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft Entrée libre Visites commentées, hautes en couleurs, de l’extérieur du bâtiment par les médiateurs du musée-hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft. Musée-Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft 36 Place du Forum, 51100 Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est 03 26 35 61 95 https://musees-reims.fr/fr/musees/musee-le-vergeur/ Une immersion dans les intérieurs préservés d’une demeure de la grande bourgeoisie rémoise, illustrant trois siècles d’art de vivre et racontant une histoire intime du patrimoine de Reims. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Jardin et façade intérieure du musée-hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft © MBA Reims 2023 / Photo : C. Devleeschauwer

