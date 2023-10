Colorama # : la couleur du Temps Musée-Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft Reims, 13 mai 2023, Reims.

Exposition du FRAC, œuvres de Pascal Kern et James Webb, présentées par les médiateurs-étudiants de la classe prépa du lycée Colbert. Un écho contemporain aux œuvres du passé : aux intérieurs artistico-bourgeois du 16e au 19e siècle avec Pascal Kern dans le salon d’honneur ; et dans le jardin, à Hugues Krafft et ses voyages : une couleur des ailleurs et des gens loin de chez eux, avec James Webb.

Musée-Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft 36 Place du Forum, 51100 Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est 03 26 35 61 95 https://musees-reims.fr/fr/musees/musee-le-vergeur/ Une immersion dans les intérieurs préservés d’une demeure de la grande bourgeoisie rémoise, illustrant trois siècles d’art de vivre et racontant une histoire intime du patrimoine de Reims.

Fiction colorée Pascal Kern – 1983 © Succession Pascal Kern pour Colorama dans le salon d’honneur du musée-hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft