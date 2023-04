Les petites histoires de l’art Musée Hôtel Dieu Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les petites histoires de l’art Musée Hôtel Dieu, 12 avril 2023, Paris. Les petites histoires de l’art Mercredi 12 avril, 14h30 Musée Hôtel Dieu Inscription auprès des partenaires locaux recevant du public L’atelier consiste à observer des oeuvres d’arts dans un musée, en assimilant les conseils d’observation et d’analyse de l’image, dans le but de s’approprier ce que l’on voit, à reconnaître l’iconographie et la réthorique des tableaux présentés. Et ensuite créer une histoire en se laissant guider par son imaginaire. Musée Hôtel Dieu 1, rue Thiers Paris 75116 Quartier de la Porte-Dauphine Île-de-France Musée présentant en collection permanente l’œuvre de Maximilien Luce, peintre impressionniste. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T14:30:00+02:00 – 2023-04-12T16:00:00+02:00

2023-04-12T14:30:00+02:00 – 2023-04-12T16:00:00+02:00 © Musée Hôtel Dieu de Mantes-la-Jolie

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Musée Hôtel Dieu Adresse 1, rue Thiers Ville Paris Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Musée Hôtel Dieu Paris

Musée Hôtel Dieu Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les petites histoires de l’art Musée Hôtel Dieu 2023-04-12 was last modified: by Les petites histoires de l’art Musée Hôtel Dieu Musée Hôtel Dieu 12 avril 2023 Musée Hôtel Dieu Paris Paris

Paris