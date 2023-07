Visite libre du musée de poche Musée – Hôtel de Villaines Le P’tit Mur, 16 septembre 2023, Le P'tit Mur.

Venez découvrir notre musée de poche : musée taille réduite et temporaire, en attendant un futur grand musée pour La Châtre.

Découvrez en ce moment au musée

– le parcours autour de George Sand et de la Vallée Noire

– l’exposition « Le Cercle des Epingués »

– l’exposition » Maurice Sand, la plume et le pinceau »

Musée – Hôtel de Villaines Square George-Sand 36400 La Châtre Le P’tit Mur 36400 Indre Centre-Val de Loire 02 54 48 52 06 Ancien hôtel particulier construit à la fin du XVIIIe siècle. Le Musée George Sand et de la Vallée Noire a changé de format depuis mars 2020 pour devenir « Musée de poche » à l’Hôtel de Villaines. Ce lieu présente une partie des collections du Musée George Sand et de la Vallée noire.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

