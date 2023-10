Cet évènement est passé « La classe, l’œuvre ! » : Les Jeunes ont la parole Musée-Hôtel Bertrand Châteauroux Catégories d’Évènement: Châteauroux

Indre « La classe, l’œuvre ! » : Les Jeunes ont la parole Musée-Hôtel Bertrand Châteauroux, 13 mai 2023, Châteauroux. « La classe, l’œuvre ! » : Les Jeunes ont la parole Samedi 13 mai, 19h00 Musée-Hôtel Bertrand En continu toute la soirée Présentation de l’exposition « Auguste Borget (1808-1877), les paradis perdus » par les élèves de la classe CHAAP Ernest Nivet de Levroux. Musée-Hôtel Bertrand 2 rue Descente des Cordeliers 36000 Châteauroux Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire 02 54 61 12 30 https://www.chateauroux-metropole.fr/sepanouir/culture/musee-bertrand Au cœur du quartier historique de Châteauroux, le musée Bertrand est installé dans un hôtel particulier construit en 1770, inscrit à l’inventaire des Monuments historiques. Il s’agit de l’ancienne demeure familiale du général Henri-Gatien Bertrand (1773-1844), grand maréchal du Palais sous l’Empire, fidèle compagnon d’arme et d’âme de Napoléon.

Ce musée municipal présente des collections évoquant le culte impérial, les beaux-arts et arts décoratifs du XVIe au XXIe siècle, ainsi que des pièces d’archéologie régionale. Parking place Lafayette Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Musée-Hôtel Bertrand
Adresse 2 rue Descente des Cordeliers 36000 Châteauroux
Ville Châteauroux

