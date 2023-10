Cet évènement est passé Visite libre des collections permanentes Musée-Hôtel Bertrand Châteauroux Catégories d’Évènement: Châteauroux

Le Musée Bertrand fait office de grand cabinet de curiosités, riche d'environ 17 000 œuvres d'art allant de l'Antiquité juqu'à nos jours. Le parcours de visite comprend 26 salles ouvertes au public.

Au cœur du quartier historique de Châteauroux, le musée Bertrand est installé dans un hôtel particulier construit en 1770, inscrit à l'inventaire des Monuments historiques. Il s'agit de l'ancienne demeure familiale du général Henri-Gatien Bertrand (1773-1844), grand maréchal du Palais sous l'Empire, fidèle compagnon d'arme et d'âme de Napoléon.

Ce musée municipal présente des collections évoquant le culte impérial, les beaux-arts et arts décoratifs du XVIe au XXIe siècle, ainsi que des pièces d'archéologie régionale.

