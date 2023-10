Exposition temporaire « Auguste Borget (1808-1877), les paradis perdus » Musée-Hôtel Bertrand Châteauroux, 13 mai 2023, Châteauroux.

Le Musée Bertrand a choisi de consacrer son exposition 2023 à Auguste Borget (1808-1877) peintre voyageur Berrichon et ami de Balzac.

La scénographie conçue pour cette exposition permet aux visiteurs de s’immerger au cœur de près de 200 œuvres (peintures, dessins, etc.) que l’artiste a réalisées lors de ses voyages autour du monde, notamment en Amérique du Sud, en Chine et en Inde.

Un bel hommage rendu à son talent grâce aux collections du Musée Bertrand ainsi qu’à de nombreux prêts institutionnels et privés.

Musée-Hôtel Bertrand 2 rue Descente des Cordeliers 36000 Châteauroux Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire 02 54 61 12 30 https://www.chateauroux-metropole.fr/sepanouir/culture/musee-bertrand Au cœur du quartier historique de Châteauroux, le musée Bertrand est installé dans un hôtel particulier construit en 1770, inscrit à l’inventaire des Monuments historiques. Il s’agit de l’ancienne demeure familiale du général Henri-Gatien Bertrand (1773-1844), grand maréchal du Palais sous l’Empire, fidèle compagnon d’arme et d’âme de Napoléon.

Ce musée municipal présente des collections évoquant le culte impérial, les beaux-arts et arts décoratifs du XVIe au XXIe siècle, ainsi que des pièces d’archéologie régionale. Parking place Lafayette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

