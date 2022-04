Musée Hors les Murs Musée arts et histoire Bormes-les-Mimosas Catégories d’évènement: Bormes-les-Mimosas

_À l’occasion de la Nuit Européenne des musées, le 14 mai 2022, le_ _**MHAB Musée d’Histoire et d’Arts de Bormes-les-mimosas**__, proposera une programmation de 10h à 17h30, dont deux expositions, une visite guidée et deux ateliers artistiques._ Malgré la fermeture du musée jusqu’à l’automne 2022 pour rénovation, l’équipe a souhaité maintenir ce rendez-vous, naturellement hors-les murs cette année. Ainsi, **l’exposition « Le Musée dans les Airs »** se déroulera dans la rue Carnot et mettra en avant 18 œuvres de la collection, grâce à des kakémonos suspendus. **L’exposition « La Classe, L’œuvre »** à la salle Henri Chartier, présentera quant à elle, des réalisations graphiques et une maquette en lien avec la thématique du « musée idéale », interprétée par les élèves de l’école primaire et du centre de loisir de Bormes-les-mimosas. Différents temps forts viendront rythmer la journée dont **l’inauguration** de l’exposition « Le Musée dans les Airs » par Monsieur le Maire, sur le parvis de l’église Saint-Trophyme et un petit déjeuner le matin à la salle Henri Chartier. **Une visite guidée** autour du **« Bormes des artistes »** viendra présenter les lieux forts d’inspiration ou de vie des artistes ayant peint Bormes-les-Mimosas, depuis la fin du XIXe siècle. Enfin, le public pourra participer à **deux ateliers artistiques** en famille, ayant pour thèmes les “Paysages en volume” et les “Collages abstraits”.

Visite guidée et ateliers artistiques gratuits sur inscription (20 places pour chaque activité)

À l'occasion de la Nuit Européenne des musées, le MHAB, Musée d'Histoire et d'Arts de Bormes-les-mimosas, proposera deux expositions, une visite guidée et deux ateliers artistiques jeune public.

