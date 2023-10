Histoire et actualité des luttes féministes Musée historique Mulhouse, 10 janvier 2024, Mulhouse.

Histoire et actualité des luttes

féministes Mercredi 10 janvier 2024, 18h30 Musée historique

La lutte pour l’égalité des sexes occupe une place centrale dans l’actualité. Pour autant, le féminisme suscite encore des incompréhensions. Afin de tenter de les dissiper, cette conférence inaugurale présentera les multiples courants du féminisme contemporain, ses fondements théoriques et son histoire encore très méconnue. Il ne s’agit pas d’une histoire qui viendrait retracer un progrès linéaire de la cause des droits des femmes, mais bien d’une histoire discontinue, faite d’avancées et de retours en arrière, traversée de conflits et d’élans de sororité.

Conférence proposée dans le cadre des Rencontres de la Décapole organisées par la Ville de Mulhouse (Musée Historique), la Société d’Histoire et de Géographie de Mulhouse (SHGM), en partenariat avec le Service Universitaire de l’Action Culturelle de l’Université de Haute- Alsace.

Musée historique Place de la Réunion – 68100 MULHOUSE Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-10T18:30:00+01:00 – 2024-01-10T19:30:00+01:00

