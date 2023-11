Sortie littéraire – Nouvelle histoire de Mulhouse d’Odile Kammerer, Bernard Jacqué et Marie-Claire Vitoux Musée historique Mulhouse, 1 décembre 2023, Mulhouse.

Sortie littéraire – Nouvelle histoire de Mulhouse d’Odile Kammerer, Bernard Jacqué et Marie-Claire Vitoux Vendredi 1 décembre, 19h00 Musée historique Entrée libre, sur inscription

Pendant plus d’une décennie, trois universitaires, président et vice-présidentes de la Société d’histoire et de géographie de Mulhouse, ont relié leurs recherches pour tisser une nouvelle histoire de Mulhouse, poursuivant celle dirigée par Georges Livet et Raymond Oberlé, voici près de 50 ans. Nouvelle histoire par son ampleur chronologique – 40 années inédites, de 1970 à 2010 –, nouvelle par ses problématiques et ses méthodes d’aujourd’hui. Abondamment illustré, le récit met en relief le rôle de l’eau ainsi que celui des flux et des connexions de la ville avec son environnement proche et lointain. Il questionne également l’originalité de la gouvernance mulhousienne sous le sceau de la liberté de décision.

Musée historique Place de la Réunion – 68100 MULHOUSE Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est

