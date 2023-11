EN ATTENDANT NOËL Musée historique Mulhouse Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Mulhouse EN ATTENDANT NOËL Musée historique Mulhouse, 26 novembre 2023, Mulhouse. EN ATTENDANT NOËL 26 novembre – 17 décembre, les dimanches Musée historique Entrée libre Chaque dimanche, venez découvrir un objet insolite sorti des réserves. À vous de le trouver grâce à une énigme, compléter la grille et repartez avec une douceur de Noël. Musée historique Place de la Réunion – 68100 MULHOUSE Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T13:00:00+01:00 – 2023-11-26T19:30:00+01:00

2023-12-17T13:00:00+01:00 – 2023-12-17T18:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu Musée historique Adresse Place de la Réunion - 68100 MULHOUSE Ville Mulhouse Departement Haut-Rhin Age min 4 Age max 99 Lieu Ville Musée historique Mulhouse latitude longitude 47.746785;7.338767

Musée historique Mulhouse Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mulhouse/