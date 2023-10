MUSEOVACANCES Musée historique Mulhouse Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Mulhouse MUSEOVACANCES Musée historique Mulhouse, 27 octobre 2023, Mulhouse. MUSEOVACANCES Vendredi 27 octobre, 14h00 Musée historique Entrée libre, sur inscription A partir de 7 ans, les enfants sont invités à customiser un sac fait de tissu revalorisé. Chaque participant va choisir un motif glané dans le Musée historique et créer son tampon pour l’imprimer. Musée historique Place de la Réunion – 68100 MULHOUSE Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Musée historique
Place de la Réunion – 68100 MULHOUSE
Mulhouse
68100 Haut-Rhin
Grand Est

Catégories d'Évènement:
Haut-Rhin, Mulhouse

Lieu
Musée historique

Adresse
Place de la Réunion - 68100 MULHOUSE

Ville
Mulhouse

Departement
Haut-Rhin

Age min
7

Age max
13

