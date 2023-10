Cet évènement est passé MUSEOCONFERENCE Musée historique Mulhouse Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Mulhouse MUSEOCONFERENCE Musée historique Mulhouse, 19 octobre 2023, Mulhouse. MUSEOCONFERENCE Jeudi 19 octobre, 18h30 Musée historique Entrée libre, sur inscription Quand les morts ont fixé les vivants, qu’une nécropole a donné naissance à une chapelle puis un lieu de rencontres et d’échanges, l’avenir de la ville de Mulhouse était engagé. L’activité commerciale dès le XIIème siècle s’est organisé autour de l’église, du cimetière et de la place qui prit une dimensoin politique au XVème siècle avec la construction d’un hôtel de ville. C’est là que se signèrent les grands traités avec les XII cantons helvétiques au XVIème siècle. Affaire à suivre…

Conférence proposée dans le cadre du cycle « Histoire(s) de Mulhouse »: Les places de Mulhouse par la Société d'Histoire de Mulhouse.

