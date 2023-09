Visite et atelier libre: « Et si j’étais maire? » Musée historique Mulhouse, 16 septembre 2023, Mulhouse.

Visite et atelier libre: « Et si j’étais maire? » 16 et 17 septembre Musée historique Entrée libre

L’atelier a pour objet de réaliser son blason en s’inspirant des blasons des anciens maires de Mulhouse.

C’est une activité sans médiateur ouverte tout au long de l’après-midi, en salle de la décapole, au cœur de l’exposition consacrée à un ancien maire de Mulhouse : Auguste Wicky.

Musée historique Place de la Réunion, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est 03 89 33 78 17 http://www.musees-mulhouse.fr/musees/musee-historique-collections.html Créé en 1864, le Musée Historique dispose de collections très riches, composées notamment de meubles et de costumes, d’outils et de jouets, de plans et de portraits, etc., avec en particulier le célèbre Klapperstein, la statue du Sauvage, les marottes ou les reconstitutions d’intérieurs (chambre et cuisine du Sundgau).

Depuis 1969, le Musée Historique est installé dans l’ancien Hôtel de Ville de Mulhouse qui toutefois garde quelques-unes de ses anciennes fonctions officielles : la salle du Grand Conseil accueille toujours les mariages et les séances du conseil municipal (c’est sans doute le seul musée dans ce cas). À côté des espaces dédiés aux collections permanentes, le musée dispose de lieux pour les animations et les expositions temporaires, dans la salle de la Décapole et le Grenier d’Abondance. Le parcours thématique proposé aux visiteurs met ainsi en perspective l’histoire de Mulhouse, tout en faisant découvrir l’art de vivre des Alsaciens d’autrefois. Le musée vous propose de découvrir ses magnifiques plafonds peints de rinceaux ou de profils d’empereurs romains.

Vous pourrez également admirer la salle du conseil aux décors typiques de la Renaissance rhénane. Mobilier d’apparat, vitraux commémoratifs, fresques, portraits et armoiries des bourgmestres s’offrent comme un merveilleux livre où quatre siècles et demi d’histoire politique d’une fière petite cité défilent devant nous. Le bâtiment abritant le musée est intéressant en lui-même, il rappelle que Mulhouse a été depuis le XVIe s. et jusqu’en 1798, année de son rattachement à la France, une petite ville indépendante, alliée aux cantons suisses. gare SNCF 5mn à pied tram arrêt République ou Porte Jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

© Musée Historique de Mulhouse