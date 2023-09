Visite et atelier libre: « Et si j’étais maire? » Musée historique Mulhouse Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

L'atelier a pour objet de réaliser son blason en s'inspirant des blasons des anciens maires de Mulhouse.

C’est une activité sans médiateur ouverte tout au long de l’après-midi, en salle de la décapole, au cœur de l’exposition consacrée à un ancien maire de Mulhouse : Auguste Wicky. Musée historique Place de la Réunion – 68100 MULHOUSE Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « accueil.musees@mulhouse-alsace.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0389337817 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

