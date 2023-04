LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Musée historique, 13 mai 2023, Mulhouse.

19H Contes : La Nuit des Temps par Emmanuelle Filippi-Hahn ( durée 50 min, à partir de 6 ans pour les petits et les grands)

La lune embrumée s’est levée, il est temps d’écouter…ce sont des histoires d’il y a longtemps. Dans les contes, une heure peut durer une vie ou passer en un instant. Le temps peut s’arrêter, il peut se remonter… Bel endormi, jeune fi lle, lune pâle et rossignol, tous ces personnages ont un mystère à dévoiler.

20H : Visite guidée en compagnie de Joël Delaine, conservateur en chef du Musée Historique (durée 45 min)

Découverte de la salle du Conseil pour mieux comprendre l’histoire de la ville de Mulhouse.

21H / 21H30 / 22H / 22H30 : Concert des années 30 avec Sandrine WEIDMANN, violon et Andrzej RYTWINSKI, accordéon (durée 15 min)

Les deux artistes proposent un duo violon et accordéon pour plonger dans la France des années 30 et 40, époque où Auguste Wicky était maire de Mulhouse. Une ambiance populaire de la France d’entre les deux guerres autour de la chanson française de Piaf, Yves Montand, Mouloudji… En particulier, les chansons qui ont fait l’histoire : Le Temps des cerises, Le chant des partisans (Anna Marly) ou encore les Feuilles Mortes (Prévert et Kosma).

