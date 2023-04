MUSÉOVACANCES Musée historique Mulhouse Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

MUSÉOVACANCES Musée historique, 19 avril 2023, Mulhouse. MUSÉOVACANCES Mercredi 19 avril, 14h00 Musée historique Avec Marina Zindy fabriquez un moule avec la roue ou un motif lié à l’histoire de Mulhouse. Chaque enfant repartira ensuite avec son moule et une recette de cuisine à réaliser (à récupérer 3 semaines plus tard, temps de séchage du moule). Musée historique Place de la Réunion – 68100 MULHOUSE Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-19T14:00:00+02:00 – 2023-04-19T17:00:00+02:00

