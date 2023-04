MUSÉOPÂQUES Musée historique Mulhouse Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

MUSÉOPÂQUES 8 et 9 avril Musée historique, Mulhouse. Pour gagner des chocolats, venez chercher les oeufs qui se sont glissés dans les vitrines du musée. Cette chasse aux oeufs vous permettra de trouver le nouvel objet de la collection du musée sorti spécialement des réserves pour ce week-end de Pâques. Musée historique Place de la Réunion – 68100 MULHOUSE Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est

2023-04-08T13:00:00+02:00 – 2023-04-08T18:30:00+02:00

Les jouets © Hurst

