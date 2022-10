MUSÉOCONTES « Le Noël de Mickala » Musée historique Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

MUSÉOCONTES « Le Noël de Mickala » Dimanche 18 décembre, 15h00 Musée historique Contes tout public à partir de 6 ans Ecriture et jeu : Emmanuelle Filippi Hahn Durée : 50 minutes Musée historique Place de la Réunion – 68100 MULHOUSE Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est Avec sa Mamama chérie, la petite Mickala prépare Noël.

Et quand les bredala sont cuits, la mamama lui raconte des histoires :

Telle une magicienne, elle fait tomber la neige, apparaître Saint Nicolas et même le Père Noël avec ses rennes et les lutins … dans les effluves de cannelle et d’amandes.

Tous ces moments sont des présents, que Mickala garde précieusement dans son coeur.

