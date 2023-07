Découverte des collections du musée historique Musée historique – Domaine national de Saint-Cloud Saint-Cloud Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Saint-Cloud Découverte des collections du musée historique Musée historique – Domaine national de Saint-Cloud Saint-Cloud, 17 septembre 2023, Saint-Cloud. Découverte des collections du musée historique Dimanche 17 septembre, 17h00 Musée historique – Domaine national de Saint-Cloud Entrée libre Jauge maximum 30 personnes Venez découvrir l’histoire du château disparu, de ses occupants et de la dispersion des ruines grâce aux collections de mobilier, portraits, gravures, maquettes et photographies présentées au musée historique du domaine national de Saint-Cloud.

Rendez-vous dimanche à 17h00 au musée historique, durée 1h00 Musée historique – Domaine national de Saint-Cloud Grille d’honneur 92210 Saint-Cloud Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 12 02 90 http://www.saint-cloud.monuments-nationaux.fr/ Situé dans le bâtiment des Écuries basses dans lequel se trouvaient les appartements de Richard Mique, architecte de Marie-Antoinette, le musée restitue l’histoire du domaine de Saint-Cloud, de ses jardins et de son château disparu. M10 Boulogne-Pont de Saint-Cloud / T2 Parc de Saint-Cloud / Bus 52, 72, 126, 160, 175, 460, 467 / SNCF gare de Saint-Cloud Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

