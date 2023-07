La statuaire du Musée : Guillaume Cadaine Musée historique – Domaine national de Saint-Cloud Saint-Cloud Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Les sculptures de Guillaume Cadaine ornaient autrefois les façades du château. Elles sont les seuls éléments décoratifs subsistant du château disparu. Les micro-visites sont l’occasion de découvrir progressivement le domaine à travers une courte présentation des œuvres du musée.

Durée de 15 minutes pour la présentation

Musée historique – Domaine national de Saint-Cloud
Grille d'honneur 92210 Saint-Cloud
Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France
01 41 12 02 90
http://www.saint-cloud.monuments-nationaux.fr/

Situé dans le bâtiment des Écuries basses dans lequel se trouvaient les appartements de Richard Mique, architecte de Marie-Antoinette, le musée restitue l'histoire du domaine de Saint-Cloud, de ses jardins et de son château disparu.

