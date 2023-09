OLYMPIADE CULTURELLE – DEPARTEMENT DE LA REUNION Musée historique de Villèle Lieu-dit Villèle, Saint-Gilles-les-Bains, 16 septembre 2023, Lieu-dit Villèle, Saint-Gilles-les-Bains.

OLYMPIADE CULTURELLE – DEPARTEMENT DE LA REUNION 16 et 17 septembre Musée historique de Villèle Entrée libre et gratuite

Arts de combat et sports martiaux

Le Département de La Réunion participe à la grande fête du sport des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

Pour les Journées européennes du Patrimoine (15, 16 et 17 septembre 2023), il marie l’art et le sport. Place à 12 arts de combat et sports martiaux !

5 disciplines olympiques (boxe anglaise, judo, taekwondo, escrime et lutte). 7 disciplines non olympiques (kick-boxing, muay thaï, karaté, canne de combat, tai chi chuan, croche et moring) qui sont autant de visages de la diversité du sport à La Réunion : sports olympiques, sports contemporains, sports ancrés dans le patrimoine réunionnais.

Tous véhiculent des valeurs de respect, d’équité, d’inclusion, de persévérance… soit le cadre universel nécessaire à l’épanouissement individuel et à l’harmonie collective.

A l’occasion de cette exposition, dirigeant(e)s et technicien(ne)s disent leur attachement et leur dévouement à leur sport, qu’ils transmettent aux nouvelles générations.

Le regard tourné vers Paris 2024 et plus loin encore !

https://www.departement974.fr/actualite/journees-europeennes-patrimoine-2023

Musée historique de Villèle Domaine Panon-Desbassayns – Villèle – RD 6 97435 Saint-Gilles-les-Hauts Lieu-dit Villèle, Saint-Gilles-les-Bains 97435 La Réunion La Réunion 0 262 55 64 10 http://www.cg974.fr Créé en 1974, le musée historique est implanté sur un vaste domaine colonial situé dans les hauteurs de Saint-Paul. La maison principale est construite de 1775 à 1788 à l'initiative de riches planteurs créoles, les Panon-Desbassayns. Le musée représente un vaste ensemble patrimonial qui évoque la prospérité d'une famille de colons qui a marqué l'histoire de La Réunion aux XVIIIe et XIXe siècles. Par le CD 6

Département de La Réunion