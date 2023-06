Musée Historique de Montmélian Musée historique de Montmélian – Ancienne maison d’accueil des Dominicains Montmélian, 16 septembre 2023, Montmélian.

16 et 17 septembre

Groupe de 10 personnes

Ouverture exceptionnelle de certaines salles du Musée pour permettre au public de voir une partie des collections issues des fouilles locales et la copie de la maquette de la citadelle de 1692. Elle représente la Ville et le Fort avant les destructions de 1705.

Musée historique de Montmélian – Ancienne maison d’accueil des Dominicains rue Docteur Veyrat 73800 Montmélian Montmélian 73800 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 84 26 80 http://www.amisdemontmelian.com Le centre ancien restauré de Montmélian est un bel exemple d’architecture urbaine savoyarde. La cité au pied du fort est enserrée dans ses remparts du moyen-âge. De part et d’autre de la rue centrale, les maisons présentent des façades étroites percées de ruelles, qui s’enfoncent dans un dédale de cours intérieures et de passages couverts. Les hôtels de style Renaissance ont conservé leurs fenêtres à meneaux, leurs escaliers à vis et leurs loggias à l’Italienne. Du couvent des Dominicains fondé en 1319, il reste le bâtiment des hôtes et l’église (chaire classée Monument Historique). Le faubourg de la Chaîne (ancienne entrée de la ville), garde un caractère pittoresque avec sa rue pavée et les devantures des anciennes échoppes. Le pont Cuénot du XVIIe siècle (MH) sur l’Isère offre un très beau point de vue sur la cité. RV devant l’église à 14 h dimanche 21 septembre 2014

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T14:30:00+02:00

