Visite guidée du musée d’histoire franco-chinoise Musée Historique de l’Amitié Franco-Chinoise Montargis, 16 septembre 2023, Montargis.

De 1912 à 1927, près de 4000 jeunes Chinois vinrent en France dans le cadre d’un accord négocié entre les autorités des deux pays pour étudier et travailler. Si tout le territoire français est concerné par cette histoire, Montargis dispose d’un rôle particulier à trois niveaux: ville pionnière dans cet échange (dès 1912), nombre important de chinois par rapport aux autres villes, importance majeure de la ville dans le développement des foyers communistes etb mêmer dans le création du PCC (Cai Hesen et Deng Xiaoping)

Inauguré en 2016, le musée rappelle l'arrivée de travailleurs chinois en France de 1912 à 1927 avec Montargis comme première ville signataire de l'accord entre les deux pays. Ce musée rappelle l'aventure de l'association Travail-Etudes qui a permis a 4000 jeunes Chinois de venir travailler et étudier en France. Cai Heisen et Deng Xiaoping ont fait partie du voyage et ont joué en France un rôle important dans la création du Parti communiste chinois.

Association Chine-Montargis