Visitez un musée dans un monument du XVIIIe retraçant l’histoire des environs Musée Historique de Huningue Huningue Huningue Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Huningue Visitez un musée dans un monument du XVIIIe retraçant l’histoire des environs Musée Historique de Huningue Huningue, 17 septembre 2023, Huningue. Visitez un musée dans un monument du XVIIIe retraçant l’histoire des environs Dimanche 17 septembre, 14h30 Musée Historique de Huningue Retrouvez un concentré de l’histoire locale en visitant librement le musée. Musée Historique de Huningue 6 rue des Boulangers, 68330 Huningue Huningue 68330 Haut-Rhin Grand Est 03 89 89 33 94 http://www.histoire-huningue.eu À un jet de pierre de l’ancienne place d’armes et du monument Abbatucci, le Musée d’Histoire de Huningue garde le souvenir de tous ceux qui l’ont habité. Construite à la fin du XVIIIe siècle pour le service de l’intendance et des fortifications, la vieille bâtisse, baptisée « Casino », abrite depuis 1979 une belle collection de maquettes, plans, gravures, portraits, lettres patentes, retraçant l’histoire trois fois séculaire de l’un des chefs-d’œuvre de Vauban, de ses trois sièges et de ses vaillants défenseurs. D’autres documents, patiemment rassemblés par la Société d’Histoire de Huningue et de sa région, font revivre les événements de la Grande Révolution, la ville de garnison et la cité industrielle, ainsi que les épisodes des deux guerres mondiales.

Sont également exposées des vues de l’ancienne pisciculture impériale de Huningue-Blotzheim, du château du Landskron, ou encore de la cense de Michelfelden. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Musée de Huningue Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Huningue Autres Lieu Musée Historique de Huningue Adresse 6 rue des Boulangers, 68330 Huningue Ville Huningue Departement Haut-Rhin Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Musée Historique de Huningue Huningue

Musée Historique de Huningue Huningue Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/huningue/

Visitez un musée dans un monument du XVIIIe retraçant l’histoire des environs Musée Historique de Huningue Huningue 2023-09-17 was last modified: by Visitez un musée dans un monument du XVIIIe retraçant l’histoire des environs Musée Historique de Huningue Huningue Musée Historique de Huningue Huningue 17 septembre 2023