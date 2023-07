Visite de quartier : Braou, Kleber et Tamamès Musée Historique de Biarritz Biarritz, 8 juillet 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Visite proposée par le Musée Historique de Biarritz et commentée par Jean Loup Ménochet, historien d’art.

C’est un secteur méconnu de Biarritz dont l’histoire urbaine est pourtant pleine de rebondissements ! De l’antique ferme, qui a donné son nom au quartier, aux grandes heures des rendez-vous de chasse de la famille de l’Impératrice Eugénie, en passant par le site de l’ancienne caserne des pompiers et des services techniques de la ville où s’élèveront les immeubles 2.0 de Kléber, nous découvrirons les mille et une facettes de l’expansion urbaine de Biarritz et son évolution jusqu’à nos jours…

Départ 10h : lieu de RDV donné sur inscription. Durée : 2h.

2023-07-08 fin : 2023-07-08 . .

Musée Historique de Biarritz Rue Broquedis

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Visit offered by the Musée Historique de Biarritz, with commentary by art historian Jean Loup Ménochet.

This is a little-known area of Biarritz whose urban history is nonetheless full of twists and turns! From the ancient farmhouse that gave the district its name, to the heyday of Empress Eugénie?s family?s hunting parties, to the site of the former fire station and the city?s technical services, where the Kléber 2.0 buildings will rise, we?ll discover the thousand and one facets of Biarritz?s urban expansion and its evolution to the present day?

Departure 10 a.m.: meeting point given on registration. Duration: 2 hours

Visita guiada organizada por el Museo Histórico de Biarritz, comentada por el historiador del arte Jean Loup Ménochet.

Es un barrio poco conocido de Biarritz, pero su historia urbana está llena de giros Desde la antigua granja que dio nombre al barrio, pasando por el apogeo de las partidas de caza de la familia de la emperatriz Eugenia, hasta el emplazamiento del antiguo parque de bomberos y de los servicios técnicos de la ciudad, donde se levantarán los edificios Kléber 2.0, descubriremos las mil y una facetas de la expansión urbana de Biarritz y su evolución hasta nuestros días?

Salida a las 10 h: punto de encuentro indicado en la inscripción. Duración: 2 horas

Die Führung wird vom Musée Historique de Biarritz angeboten und von Jean Loup Ménochet, einem Kunsthistoriker, kommentiert.

Dies ist ein wenig bekannter Teil von Biarritz, dessen Stadtgeschichte jedoch voller Wendungen ist! Vom antiken Bauernhof, der dem Viertel seinen Namen gab, über die große Zeit der Jagdausflüge der Familie der Kaiserin Eugenie bis hin zum Gelände der ehemaligen Feuerwehr und der technischen Dienste der Stadt, wo die Gebäude 2.0 von Kléber entstehen werden, entdecken wir die tausend und eine Facette der städtischen Expansion von Biarritz und ihre Entwicklung bis heute…

Abfahrt 10 Uhr: Treffpunkt nach Anmeldung. Dauer: 2 Stunden

