Visite guidée Musée Henry de Monfreid Ingrandes, 16 septembre 2023, Ingrandes.

Visite guidée 16 et 17 septembre Musée Henry de Monfreid

Venez découvrir la salle « ​l’homme et le voyageur « , la salle « ​L’écrivain et l’aquarelliste » et la salle « ​photos anaglyphes « .

Musée Henry de Monfreid 2 Rue Henri de Monfreid 36300 Ingrandes Ingrandes 36300 Indre Centre-Val de Loire 06 75 79 64 24 Collection d’objets, d’aquarelles, souvenirs de ses expéditions lointaines… léguée à la ville d’Ingrandes où Henry de Monfreid passa les 27 dernières années de sa vie et où il souhaitait qu’une partie de ses souvenirs et œuvres fassent l’objet d’un musée à sa mémoire. route nationale 151

