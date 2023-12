Balade en mots et en musique Musée Henri Martin Cahors, 4 décembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Déambulation théâtralisée et musicale dans l’exposition et le parcours de référence pour habiller de mots les femmes et lire les résonances poétiques que La Tenue d’Ève peut offrir. Cette balade est conçue et animée avec la complicité de l’artiste Émilie Cadiou..

2023-12-28 15:00:00 fin : 2023-12-28 16:00:00. 11 EUR.

Musée Henri Martin

Cahors 46000 Lot Occitanie



A theatrical and musical stroll through the exhibition and reference trail to dress women in words and read the poetic resonances that La Tenue d?Ève has to offer. This stroll is designed and led by artist Émilie Cadiou.

Dé un paseo teatral y musical por la exposición y el recorrido de referencia para vestir a las mujeres de palabras y leer las resonancias poéticas que ofrece La Tenue d’Ève. El paseo ha sido ideado y será dirigido por la artista Émilie Cadiou.

Ein theatralisierter und musikalischer Spaziergang durch die Ausstellung und den Referenzparcours, um Frauen in Worte zu kleiden und die poetischen Resonanzen zu lesen, die La Tenue d’Ève bieten kann. Dieser Spaziergang wird in Zusammenarbeit mit der Künstlerin Emilie Cadiou konzipiert und durchgeführt.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT Cahors – Vallée du Lot