Au cours du mois de novembre, le musée Henri-Martin accueille Thibault Galvan, vidéaste, en résidence de création. Il questionnera la façon dont « l’invisible s’anime autour des œuvres » à la nuit tombée en filmant les corps des chorégraphes Nora Turpault et Abdou N’Gom dans les espaces muséaux. Un temps d’échange exceptionnel est proposé aux publics pour mieux comprendre le processus de création développé par ce trio d’artistes..

During the month of November, the Musée Henri-Martin welcomes video artist Thibault Galvan for a creative residency. He will explore how « the invisible comes alive around works of art » after dark, filming the bodies of choreographers Nora Turpault and Abdou N?Gom in the museum spaces. An exceptional time of exchange is offered to the public to better understand the creative process developed by this trio of artists.

Durante el mes de noviembre, el Museo Henri-Martin acoge al videoartista Thibault Galvan para una residencia creativa. Explorará la manera en que « lo invisible cobra vida en torno a las obras de arte » al caer la noche, filmando los cuerpos de los coreógrafos Nora Turpault y Abdou N?Gom en los espacios del museo. Se invitará al público a participar en un debate especial para comprender mejor el proceso creativo desarrollado por este trío de artistas.

Im November empfängt das Henri-Martin-Museum den Videokünstler Thibault Galvan zu einem kreativen Aufenthalt. Er wird die Art und Weise hinterfragen, wie das « Unsichtbare um die Werke herum zum Leben erwacht », wenn die Nacht hereinbricht, indem er die Körper der Choreografen Nora Turpault und Abdou N?Gom in den Museumsräumen filmt. Das Publikum hat die Möglichkeit, den kreativen Prozess dieses Künstlertrios zu verstehen.

