Atelier état de corps au musée Henri Martin Musée Henri Martin Cahors Catégories d’Évènement: Cahors

Lot Atelier état de corps au musée Henri Martin Musée Henri Martin Cahors, 20 octobre 2023, Cahors. Cahors,Lot Atelier avec Nora Turpault, chorégraphe. Pour adultes et adolescents Durée : 1h.

2023-10-20 10:00:00 fin : 2023-10-20 . 11 EUR.

Musée Henri Martin

Cahors 46000 Lot Occitanie



Workshop with choreographer Nora Turpault. For adults and teenagers Duration: 1 hour Taller con Nora Turpault, coreógrafa. Para adultos y adolescentes Duración: 1 hora Workshop mit Nora Turpault, Choreographin. Für Erwachsene und Jugendliche Dauer: 1 Stunde

