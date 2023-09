Visite créative en famille Musée Henri Martin Cahors, 11 août 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Le célèbre jeu du Qui est-ce ? ® adapté au musée vous attend pour jouer aux devinettes.

Mémoire, déduction et imagination seront vos meilleurs alliés. Vos talents créatifs seront également mis à contribution pour inventer votre propre avatar..

Vendredi 2023-08-11 16:00:00 fin : 2023-08-25 . 11 EUR.

Musée Henri Martin

Cahors 46000 Lot Occitanie



The famous Who is this? ® adapted to the museum is waiting for you to play guessing games.

Memory, deduction and imagination will be your best allies. Your creative talents will also be put to good use as you invent your own avatar.

El famoso ¿Quién es? ® adaptado al museo te espera para que juegues a adivinarlo.

La memoria, la deducción y la imaginación serán tus mejores aliados. Tus dotes creativas también se pondrán al servicio de la invención de tu propio avatar.

Das berühmte Spiel Wer ist es? ®, das auf das Museum zugeschnitten ist, wartet auf Sie, um mit Ihnen zu rätseln.

Gedächtnis, Kombinationsgabe und Vorstellungskraft werden Ihre besten Verbündeten sein. Ihre kreativen Talente werden ebenfalls gefragt sein, wenn Sie Ihren eigenen Avatar erfinden.

