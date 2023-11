Visite créative en famille, pour les tout-petits, au Musée Henri Martin Musée Henri Martin Cahors, 9 août 2023, Cahors.

Cahors,Lot

En volume de la tête aux pieds

En buste ou en pied, en tissus ou en verre, petites ou très grandes : les œuvres en volume de l’exposition « la Tenue d’Eve » sont au cœur de cette visite inspirante. Après observation et manipulations, les familles sont invitées à modeler leur propre création..

2023-08-09 16:30:00 fin : 2023-08-09 . 11 EUR.

Musée Henri Martin

Cahors 46000 Lot Occitanie



Volume from head to toe

Bust or full-length, in fabric or glass, small or very large: the volume works in the « La Tenue d’Eve » exhibition are at the heart of this inspiring visit. After observing and manipulating them, families are invited to model their own creations.

Volumen de la cabeza a los pies

De busto o de cuerpo entero, de tela o de cristal, pequeñas o muy grandes: las obras de volumen de la exposición « La Tenue d’Eve » son el centro de esta inspiradora visita. Tras la observación y la experiencia práctica, se invita a las familias a modelar sus propias creaciones.

In Volumen von Kopf bis Fuß

Büste oder Fuß, aus Stoff oder Glas, klein oder sehr groß: Die Volumenkunstwerke der Ausstellung « La Tenue d’Eve » stehen im Mittelpunkt dieses inspirierenden Besuchs. Nach der Betrachtung und dem Umgang mit den Objekten werden die Familien eingeladen, ihre eigenen Kreationen zu modellieren.

